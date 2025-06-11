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Дома с видом на море в Municipality of Mykonos, Греция

Миконос
5
11 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$4,00 млн
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Вилла 6 комнат в Миконос, Греция
Вилла 6 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$4,00 млн
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Вилла 6 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 6 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,00 млн
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Вилла 1 комната в Миконос, Греция
Вилла 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,94 млн
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Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 с…
$890,846
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$4,00 млн
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
$2,51 млн
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Таунхаус 1 комната в Миконос, Греция
Таунхаус 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
$7,42 млн
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,51 млн
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Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,77 млн
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Коттедж 4 комнаты в Миконос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Миконос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Миконос. Коттедж состоит из 3 спаль…
$651,003
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Типы недвижимости в Municipality of Mykonos

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Municipality of Mykonos, Греция

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