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Таунхаусы в Municipality of Moschato Tavros, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$541,664
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 162 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
$321,613
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Moschato Tavros, Греция

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