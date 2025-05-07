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Квартиры с террасой в Municipality of Moschato Tavros, Греция

Таврос
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Moschato Tavros, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Moschato Tavros, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция Предлагаются элитные апартаменты…
$401,365
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Типы недвижимости в Municipality of Moschato Tavros

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Moschato Tavros, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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