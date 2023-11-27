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Земельные участки в Municipality of Messini, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Каламаки, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€260,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Петалиди, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Петалиди, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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