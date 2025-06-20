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Квартиры с видом на море в Municipality of Messini, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Петалиди, Греция
Квартира 4 комнаты
Петалиди, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$321,784
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Messini, Греция

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