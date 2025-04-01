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Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Marathonas, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$281,811
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

с видом на море
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
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