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Земельные участки в Municipality of Marathonas, Греция

7 объектов найдено
Участок земли в Като-Сулион, Греция
Участок земли
Като-Сулион, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5200 кв.м. в Аттике. На территории есть: п…
$334,803
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Участок земли в Неа-Макри, Греция
Участок земли
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2100 кв.м. в Аттике. На территории есть: п…
$523,130
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Участок земли в Неа-Макри, Греция
Участок земли
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1490 кв.м. в Аттике. На территории есть: с…
$303,416
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Участок земли в Неа-Макри, Греция
Участок земли
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Аттике. На территории есть: подведено элек…
$470,817
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Участок земли в Неа-Макри, Греция
Участок земли
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1273 кв.м. в Аттике. На территории есть: к…
$251,103
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Участок земли в Неа-Макри, Греция
Участок земли
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построить 550 кв.м расположен в районе Неа Макри
$368,255
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Участок земли в Неа-Макри, Греция
Участок земли
Неа-Макри, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1409 кв.м. в Аттике. На территории есть: п…
$924,542
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