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Квартиры с видом на море в Municipality of Marathonas, Греция

Nea Makri Municipal Unit
3
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$287,029
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

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