Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Mandra-Eidyllia
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Mandra-Eidyllia, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Mandra-Eidyllia, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Mandra-Eidyllia, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в эт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Mandra-Eidyllia, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов