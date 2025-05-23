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Таунхаусы с видом на горы в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

Municipal Unit of Loutraki Perachora
15
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11 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продажа в Лутраки Роскошный мезонет в комплексе из четырех независимых домов с общим бассейн…
$270,604
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 6 комнат в Писиа, Греция
Таунхаус 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$469,684
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$271,373
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Grekodom Development
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Таунхаус 14 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 14 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Частный дом 750m² имеет два уровня . Находитсяна  участке  площадью 9000 квм . Дом находится…
$412,288
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$553,184
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$301,738
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
$219,186
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$323,560
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Grekodom Development
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Таунхаус 18 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 18 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 18
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Недостроенный дом 840 кв.м в районе Святого Пантелеймона с безграничным видом на море и горы…
$1,08 млн
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 12 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 12 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается здание общей площадью 1180 кв.м на главной дороге, состоящее из магазина на первом…
$1,41 млн
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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