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Квартиры с садом в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция

Municipal Unit of Pefki
4
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Likovrisi Pefki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция Предлагаются функциональные апар…
$635,802
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Типы недвижимости в Municipality of Likovrisi Pefki

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Likovrisi Pefki, Греция

с террасой
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