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Земельные участки в Municipality of Lavreotiki, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Legrena, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Legrena, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 198 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€80,000
Realting.com
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