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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Lagadas, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Хрисавги, Греция
Коттедж 7 комнат
Хрисавги, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$260,936
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Mesokomo, Греция
Коттедж 4 комнаты
Mesokomo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$177,436
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Доркас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Доркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$260,936
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Каваллари, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каваллари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$162,045
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Lagadas, Греция

с бассейном
Недорогая
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