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Земельные участки в Municipality of Kropia, Греция

4 объекта найдено
Участок земли в Agia Marina, Греция
Участок земли
Agia Marina, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в Афинах. Земельный участок имеет возможность…
$648,681
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Grekodom Development
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Участок земли в Agia Marina, Греция
Участок земли
Agia Marina, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 265 кв.м. в Аттике. Предлагаем вашему вниманию земельны…
$197,519
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Grekodom Development
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Участок земли в Коропион, Греция
Участок земли
Коропион, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 455 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы. Зем…
$133,911
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Grekodom Development
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Участок земли в Agia Marina, Греция
Участок земли
Agia Marina, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Аттике. На территории есть: подведена вода…
$261,565
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