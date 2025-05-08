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Таунхаусы в Municipality of Korydallos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Korydallos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Korydallos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$119,082
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Korydallos, Греция

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