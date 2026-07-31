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Долгосрочная аренда домов в Municipality of Kifisia, Греция

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Municipality of Kifisia, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1
Кифисия, Нижняя Кифисия: Вы хотите кайфа, кулака, безопасности? 180 ТМ на 2 уровнях (софита)…
$2,053
в месяц
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