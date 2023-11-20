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Земельные участки в Municipality of Kallithea, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Каллифея, Греция
Земельные участки
Каллифея, Греция
Площадь 10 500 м²
Площадь участка составляет 10 500 кв. М. Он расположен в 50 метрах от большого песчаного пля…
€3,00 млн
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