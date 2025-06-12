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Коттеджи в Municipality of Kallithea, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Kallithea, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$357,165
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

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