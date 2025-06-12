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Отели в Municipality of Kallithea, Греция

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1 объект найдено
Отель 4 022 м² в Municipality of Kallithea, Греция
Отель 4 022 м²
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 022 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
$12,67 млн
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Grekodom Development
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