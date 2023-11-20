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Коммерческая недвижимость в Каллифея, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Каллифея, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Каллифея, Греция
Комнаты 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается помещение 130 кв.м в районе Каллифея, Афины, недалеко от станции метро. Первый эта…
€189,000
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