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Квартиры в Калаврита, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Калаврита, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…
€100,000
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