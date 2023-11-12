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Земельные участки в Каламата, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Каламата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Каламата, Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 383 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€450,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сады, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сады, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1390 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Оливковая деревня, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Оливковая деревня, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Оливковая деревня, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Оливковая деревня, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€380,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Нижняя Верга, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Нижняя Верга, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок, площадью в 3510 квадратных метров. На участке про…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аспрохома, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аспрохома, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
€250,000
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