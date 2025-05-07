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Таунхаусы в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Iraklio Attikis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$272,186
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Iraklio Attikis, Греция

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