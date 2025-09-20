Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Ilida
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Municipality of Ilida, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Кардамас, Греция
Вилла 7 комнат
Кардамас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 630 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
$5,27 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Ilida, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти