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Земельные участки в Municipality of Ilida, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос Иоаннис, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос Иоаннис, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Марафия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Марафия, Греция
Комнаты 1
Площадь 989 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 989 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с возм…
€190,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дунайка, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дунайка, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории стро…
€440,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
€1,000,000
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