  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Filothei - Psychiko
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Municipality of Filothei Psychiko, Греция

1 объект найдено
Вилла 12 комнат в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$18,14 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
