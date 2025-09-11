Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Filothei Psychiko, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,52 млн
