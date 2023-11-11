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Коттеджи в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€700,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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