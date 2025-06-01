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Виллы в Municipality of Eurotas, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Еракион, Греция
Вилла
Еракион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Находится недалеко от города Сп…
$171,004
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Параметры недвижимости в Municipality of Eurotas, Греция

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