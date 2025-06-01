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Виллы в Municipality of Erymanthos, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Roupakia, Греция
Вилла
Roupakia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$535,813
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Параметры недвижимости в Municipality of Erymanthos, Греция

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