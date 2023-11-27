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Таунхаусы в Municipality of Epidaurus, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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