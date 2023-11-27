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Земельные участки в Municipality of Epidaurus, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Epidaurus, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Epidaurus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с в…
€95,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Ephidauros, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Ephidauros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1615000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет великолеп…
€9,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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