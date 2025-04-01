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Дома с бассейном в Municipality of Epidaurus, Греция

Municipal Unit of Epidavros
4
1 объект найдено
Дом 8 комнат в Nea Ephidauros, Греция
Дом 8 комнат
Nea Ephidauros, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 130 м²
Количество этажей 3
Just outside the village of Nea Epidavros, a detached house with a total area of 202 sq.m. i…
$585,352
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Параметры недвижимости в Municipality of Epidaurus, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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