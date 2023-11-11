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Земельные участки в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Афинах. На территории строение, земельный у…
€1,05 млн
Realting.com
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