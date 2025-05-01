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Коттеджи с бассейном в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
$2,83 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

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