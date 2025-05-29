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Виллы в Municipality of Elefsina, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Elefsina, Греция
Вилла
Municipality of Elefsina, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$592,815
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Параметры недвижимости в Municipality of Elefsina, Греция

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