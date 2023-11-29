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Земельные участки в Municipality of Eastern Samos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Municipality of Eastern Samos, Греция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Municipality of Eastern Samos, Греция
For sale in Posidoneio, Samos. With a view of the entire beach of  Poseidonio. Area 10 ac…
€3,00 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
€6,08 млн
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