Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of East Mani
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Municipality of East Mani, Греция

Gytheio Municipal Unit
3
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Скоутари, Греция
Вилла 4 комнаты
Скоутари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$775,126
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти