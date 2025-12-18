Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Municipality of East Mani, Греция

Gytheio Municipal Unit
3
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Мавровуни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Мавровуни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$299,507
Вилла 4 комнаты в Скоутари, Греция
Вилла 4 комнаты
Скоутари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$775,126
Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

