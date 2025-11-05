Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Oitylos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Oitylos Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Итилон, Греция
Дом 8 комнат
Итилон, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Oitylos Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти