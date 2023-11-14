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Коттеджи в Municipality of East Mani, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Йитион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€270,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of East Mani, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of East Mani, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный коттедж 280 кв.м в районе Мани, в области Восточного Пелопонесса. Котт…
€350,000

Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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