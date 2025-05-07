Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
6
Таунхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Таунхаус 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
$385,555
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Лаконес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаконес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$254,662
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Agios Prokopios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 8 комнат в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 8 комнат
Агия - Елени, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$344,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти