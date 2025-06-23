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Склады в Municipality of Athens, Греция

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1 объект найдено
Склад 2 403 м² в Municipality of Athens, Греция
Склад 2 403 м²
Municipality of Athens, Греция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 403 м²
Легкое промышленное здание общей площадью 2 403,00 кв.м. на земельном участке 4 067,82 кв.м.…
$1,37 млн
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