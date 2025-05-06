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Квартиры с террасой в Municipality of Athens, Греция

Афины
334
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16 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в центре Афин, Греция Предлагаются апартаменты с большими окнами и терраса…
$562,627
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 8
Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция …
$193,493
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в цент…
$296,481
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция Предлагаются светлые комф…
$250,081
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Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Эгалео, Греция Предлагаются студии …
$92,623
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Новая стильная резиденция с бассейном в 500 метрах от моря, Афины, Греция Предлагаются апар…
$1,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция Предлагаются апартаменты с обслуживанием и дву…
$426,516
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция Предлагаются стильные функционал…
$312,050
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты…
$782,490
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/4
Athens, Greece – 46 m² Apartment in Keramikos Discover this fully renovated, high-standar…
$188,373
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция Предлагаются квартиры …
$293,434
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция Предлагаются современн…
$270,474
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 9
Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция Предлагаются…
$204,856
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 141 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция Предлагают…
$787,924
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 10
Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция Предлагаются…
$462,349
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
$470,819
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Типы недвижимости в Municipality of Athens

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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