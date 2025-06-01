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Виллы в муниципалитете Астипалея, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Астипалея, Греция
Вилла
Астипалея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$304,388
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Параметры недвижимости в муниципалитете Астипалея, Греция

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