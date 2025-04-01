Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Argos and Mykines
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в Municipality of Argos and Mykines, Греция

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 7 комнат в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Особняк 7 комнат
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Двухэтажный исторический особняк площадью 188 кв.м с двумя магазинами на первом этаже. - …
$184,152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Argos and Mykines, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов