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Квартиры в Municipality of Angistri, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Мегалохори, Греция
Квартира 2 спальни
Мегалохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$159,604
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Квартира 3 комнаты в Мегалохори, Греция
Квартира 3 комнаты
Мегалохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$156,269
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Angistri, Греция

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