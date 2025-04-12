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Жильё в Municipality of Angistri, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Скала, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$146,124
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Angistri, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов