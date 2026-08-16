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Коттеджи в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирсини, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$218,431
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни
Лехена, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$188,913
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Andravida and Kyllini, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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