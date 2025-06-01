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Виллы в Municipality of Ancient Olympia, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Tsipiana, Греция
Вилла
Tsipiana, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$193,805
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Параметры недвижимости в Municipality of Ancient Olympia, Греция

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